Губернатор Белгородской области Гладков: моя жена отказалась уезжать

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков поделился, что его жена отказалась уезжать из региона, несмотря на обстрелы.

Он уточнил, что младшего ребенка вывез из Белгорода к старшему, но жена осталась с ним. Это произошло в период празднования Нового 2024 года, когда город подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

Поясняя, почему он отправил детей из Белгорода, губернатор отметил, что у него нет права думать только о детях, так как должность не та.

«Жену я не уговорил, она все время со мной. Когда начинается ракетная опасность, я всегда звоню: „Ты где?“ „Сижу в подъезде“. Ну, слава Богу», — рассказал Гладков в интервью kp.ru.

По его словам, ВСУ ждут заморозков, а потом ударят, чтобы это привело к напряжению у жителей региона.

«Так что спим с открытыми глазами», — подчеркнул собеседник.

