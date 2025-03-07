ГК «Главпродукт» может перейти под полный контроль государства

Согласно версии ведомства, компании, принадлежащие гражданину США, незаконно вывели за рубеж 1,3 млрд рублей в качестве дивидендов и препятствовали представителям Росимущества. Взыскание этих средств с иностранного гражданина невозможно, поэтому доли компаний должны быть обращены в доход РФ.

Ответчиками по иску выступают Леонид Смирнов, а также Universal beverage company и Universal company 2000, являющиеся владельцами «Главпродукта».

По данным Генпрокуратуры, в 2009 году Смирнов перевел активы в американские компании, а в после начала СВО бизнесмен присоединился к действиям США, направленным на стратегическое поражение России, используя подконтрольные ему российские и иностранные компании.

Кроме того, с 2022 по 2024 годы Смирнов и подконтрольные ему фирмы приняли решение о переводе 1 млрд 379 млн рублей на счета американского JP Morgan Chase Bank N.A. под предлогом распределения чистой прибыли.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ планирует национализировать компании бывших топ-менеджеров «Газпрома». Соответствующий иск зарегистрировал Фрунзенский суд Санкт-Петербурга.