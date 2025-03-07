ГК «Главпродукт» может перейти под полный контроль государства
Арбитражный суд Москвы рассмотрит требование Генпрокуратуры РФ об аресте активов предпринимателя Леонида Смирнова, который является владельцем группы компаний (ГК) «Главпродукт», сообщает «Коммерсант».
Согласно версии ведомства, компании, принадлежащие гражданину США, незаконно вывели за рубеж 1,3 млрд рублей в качестве дивидендов и препятствовали представителям Росимущества. Взыскание этих средств с иностранного гражданина невозможно, поэтому доли компаний должны быть обращены в доход РФ.
Ответчиками по иску выступают Леонид Смирнов, а также Universal beverage company и Universal company 2000, являющиеся владельцами «Главпродукта».
По данным Генпрокуратуры, в 2009 году Смирнов перевел активы в американские компании, а в после начала СВО бизнесмен присоединился к действиям США, направленным на стратегическое поражение России, используя подконтрольные ему российские и иностранные компании.
Кроме того, с 2022 по 2024 годы Смирнов и подконтрольные ему фирмы приняли решение о переводе 1 млрд 379 млн рублей на счета американского JP Morgan Chase Bank N.A. под предлогом распределения чистой прибыли.
Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ планирует национализировать компании бывших топ-менеджеров «Газпрома». Соответствующий иск зарегистрировал Фрунзенский суд Санкт-Петербурга.