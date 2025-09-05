Герои спецпроекта ко Дню нефтяника рассказали о своей профессии

Информационное агентство РИАМО представило специальный проект в преддверии Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Его героями стали сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы». В интервью они рассказали о том, почему выбрали работу в компании и какие перспективы в нефтеперерабатывающей отрасли есть сегодня.

Героями проекта стали как представители рабочих профессий, так и сотрудники офисного блока компании. Начальник Управления развития СУОД Александр Ледебев, например, рассказал, как прошел путь от практиканта до топ-менеджера за полтора года, оператор расфасовочно-упаковочного автомата Александр Трушин – о своих неожиданных хобби и поэтичности будней на заводе, руководитель направления по работе с персоналом Евгения Гарон – о том, как встретила любовь на работе и строит профессиональную династию.

«В нашей компании работает сильнейшая команда профессионалов, которых объединяет нечто больше, чем место работы. В «Газпромнефть-СМ» встретились люди, которые умеют масштабно мыслить, ставить глобальные цели и хотят вносить значимый вклад в развитие экономики своей страны. Успехи более 90 наших сотрудников отмечены в этом году отраслевыми и корпоративными наградами», - отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

В «Газпромнефть-СМ» работают специалисты разного профиля: инженеры, товарные операторы, бизнес-аналитики, лаборанты, механики, логисты, маркетологи, ИТ-специалисты, юристы, метрологи, продуктовые менеджеры и многие другие. Широкий пул профессионалов отвечает за полную цепочку разработки и производства современных смазочных материалов, а также развивает цифровые сервисы.

«В этом году День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности отмечается в России в 60-й раз, и мы захотели узнать, как «выглядят» современные представители отрасли: какие у них интересы, мотивация, задачи, престижно и популярно ли это направление сегодня у молодежи. С героями мы определились быстро – одна из производственных площадок «Газпромнефть-СМ» находится во Фрязине, поэтому мы хорошо знакомы с деятельностью компании. Считаю, что нам удалось создать детальный и яркий портрет современного нефтяника, а также найти ответы на все поставленные вопросы», - пояснил главный редактор РИАМО Николай Дремлюга.