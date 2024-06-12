Германская Uniper расторгла долгосрочные контракты с «Газпромом»
Немецкая энергокомпания Uniper расторгла долгосрочные контракты с российским «Газпром экспортом» на поставку отечественного газа, сообщает РИА Новости.
Таким образом, германская фирма юридически закончила долгосрочные отношения с «Газпром экспортом». Такое решение в Uniper приняли после того, как 7 июня арбитражный суд признал за компанией право на расторжение документов.
Российская сторона прекратила поставки Uniper с середины 2022 года.
Большая часть европейских государств в 2022 году частично или полностью лишились российского голубого топлива от «Газпрома».