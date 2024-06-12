Германская Uniper расторгла долгосрочные контракты с «Газпромом»

сегодня в 10:42

Немецкая энергокомпания Uniper расторгла долгосрочные контракты с российским «Газпром экспортом» на поставку отечественного газа, сообщает РИА Новости .

Таким образом, германская фирма юридически закончила долгосрочные отношения с «Газпром экспортом». Такое решение в Uniper приняли после того, как 7 июня арбитражный суд признал за компанией право на расторжение документов.

Российская сторона прекратила поставки Uniper с середины 2022 года.

Большая часть европейских государств в 2022 году частично или полностью лишились российского голубого топлива от «Газпрома».