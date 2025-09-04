Герман Греф: объем платежей по биометрии удвоился с начала года

Объем платежей, совершаемых с помощью биометрии в Сбербанке, с начала года увеличился вдвое. Председатель правления банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), пояснил, что в годовом сопоставлении рост составил два с половиной раза, сообщает РИА Новости.

«У нас рост оплаты по биометрии более чем в два с половиной раза. Но тем не менее это пока не значимая цифра еще. Как показывает практика, требуется время, чтобы люди поменяли свои привычки», — отметил Греф.

Кроме того, Греф отметил высокую популярность нового бесконтактного способа оплаты «Вжух». За первую неделю было зафиксировано по нему больше транзакций, чем по биометрии.

«Биометрия у нас касается всех, не зависит от типа вашего мобильного телефона. Здесь (в новом виде оплаты — ред.) преимущество получили в первую очередь владельцы iPhone. Уже за первую неделю люди очень быстро стали использовать то, от чего они несколько лет назад ушли», — пояснил Герман Греф.

Он также добавил, что с запуском «Вжух» снизилась доля других платежей: в наибольшей степени это затронуло оплату через QR-код, а в меньшей — платежи лицом. При этом Греф назвал оплату «улыбкой» самым удобным способом и отметил, что пользуется им лично.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.