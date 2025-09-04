Герман Греф: для роста экономики нужна ключевая ставка ЦБ в 12%

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, для оживления экономики ключевая ставка Банка России должна находиться на отметке 12% или ниже. На Восточном экономическом форума во Владивостоке он подчеркнул, что ЦБ РФ приложит все усилия, чтобы не допустить вхождения экономики страны в рецессию, сообщает ТАСС .

«По нашим оценкам, которые мы используем внутри, на конец года ставка будет примерно 14%. Достаточно ли это для того, чтобы экономика стала оживать? На наш взгляд, недостаточно, и при текущих уровнях инфляции ставка, при которой можно надеяться на оживление экономики, 12% и ниже», — отметил Греф.

При этом он выразил уверенность, что вторая половина года будет более оптимистичной, так как Центробанк сделает всё возможное для предотвращения рецессии.