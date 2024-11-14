Генпрокуратура: производители молока в России скорректировали цены на продукцию
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Ряд российских производителей молока скорректировали цены на продукцию до прежнего уровня из-за отсутствия основания для их повышения, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
В связи с поступающими жалобами на рост цен на молочную продукцию генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк» и других производителей.
В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что у производителей отсутствовали объективных основания для повышения цен на молочную продукцию. При этом ряд производителей сообщили о корректировке цен до прежнего уровня еще до завершения проверки.
В ведомстве отметили, что Генпрокуратура продолжает следить за ценами на социально значимые товары на системной основе.
Ранее стало известно, что крупнейший производитель молока в РФ «Вимм-Билль-Данн» увеличил отпускную стоимость молока. Стоимость молока в стране может увеличиться еще на 3,4%.