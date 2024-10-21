Газпромбанк организовал сделку по продаже углеродных единиц компании из ОАЭ

Газпромбанк осуществил сделку по продаже углеродных единиц за рубеж. Покупателем стала компания Equity International General Trading из ОАЭ, сообщает РБК .

О сделке договорились в рамках делового форума БРИКС, который проходил в Москве 17–18 октября. Исполнителем проекта выступило АО «Русал Красноярск».

Сделка подразумевала передачу первых в России углеродных единиц, выпущенных в результате реализации климатического проекта по охране лесов от пожаров. Покупателя привлек Газпромбанк. Компания также была ответственная за организацию сделки от первого до последнего этапа.

В Газпромбанке отметили, что успешная реализация углеродных единиц продемонстрировала готовность российской инфраструктуры к международной торговле. В ОАЭ рассмотрели данную сделку как первый шаг к объединению углеродных рынков стран БРИКС. Это, в свою очередь, может послужить созданию РФ и ОАЭ общей платформы для торговли углеродными активами.

Ранее в Газпромбанке заявили, что иностранные инвесторы стали проявлять интерес к российскому рынку. Это может быть связано с ОФЗ в валюте, размещенными в российской инфраструктуре.