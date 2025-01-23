«Газпром»: внутренние цены на газ должны позволять инвестировать

Для реализации масштабных инвестиционных проектов и программ газификации в России необходимо обеспечить соответствующий уровень стоимости газа, который позволит привлечь достаточное финансирование. Об этом в Госдуме заявил начальник отдела ПАО «Газпром» Алексей Сахаров, сообщает «Интерфакс» .

«Текущий уровень регулируемых оптовых цен на газ не обеспечивает формирование финансовых ресурсов в размерах, достаточных для осуществления необходимых капитальных вложений в поддержание и развитие газовой инфраструктуры в интересах российских потребителей, что не может не сказаться в долгосрочной перспективе на надежности газоснабжения и усложняет принятие инвестиционных решений по развитию газификации и реализации других важных инфраструктурных проектов», — отметил Сахаров.

Это заявление прозвучало в ходе обсуждения актуальных вопросов регулирования бюджетной, налоговой и инвестиционной деятельности на секции экспертного совета. Рассматриваемые вопросы напрямую связаны с реализацией долгосрочной «Стратегии развития энергетики до 2050 года».

В проекте ЭС-2050 Сахаров поддержал важный тезис, подчеркнув критическую ситуацию в газовой отрасли. По его словам, существующая система регулирования оптовых цен на газ создает серьезные препятствия для развития отрасли. Недостаточное финансирование затрудняет принятие стратегических решений по модернизации газовой инфраструктуры и реализации масштабных проектов газификации. В долгосрочной перспективе это может негативно отразиться на стабильности поставок газа российским потребителям и поставить под угрозу надежность всей системы газоснабжения, цены на газ внутри страны должны позволять компании инвестировать.