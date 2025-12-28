«Газпром» отмечает критическое падение запасов газа в Германии и Нидерландах

Европейские потребители установили рекорд по отбору газа из подземных хранилищ (ПХГ) 24 и 25 декабря, несмотря на праздничные дни.

Об этом сообщил «Газпром», отметив, что такие объемы зафиксированы впервые за всю историю наблюдений. Ситуация с запасами становится напряженной: в Германии заполненность хранилищ упала до 59,8%, а в Нидерландах — до 52,5%.

«Крайне сложная ситуация — в Прибалтике. Инчукалнское ПХГ, единственное хранилище газа в регионе, опустошено уже более чем наполовину. На 25 декабря заполненность Инчукалнского ПХГ сократилась до 49,5%», сказано в заявлении.

По оценкам «Газпрома», недостаточный объем газа в ПХГ создает риски для стабильного газоснабжения потребителей в оставшийся зимний период.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.