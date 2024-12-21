«Газпром» обновил рекорд по суточным поставкам газа в КНР по «Силе Сибири»

Компания «Газпром» 20 декабря второй раз за месяц обновила поставленный абсолютный рекорд суточных поставок голубого топлива в КНР по газопроводу «Сила Сибири», сообщает ТАСС .

Поставленный объем газа оказался выше контрактных обязательств.

Холдинг с 1 декабря досрочно вывел поставки голубого топлива в КНР по «Силе Сибири» на максимальный контрактный суточный уровень. До этого планировалось вывести на мощность в 38 млрд куб. м газа с 1 января следующего года.

В 2020 году по газопроводу поставили 4,1 млрд куб. м, в 2021 году — 10,39 млрд куб. м, в 2022 году — 15,4 млрд куб. м, в 2023 году — 22,73 млрд куб. м. В это году данный показатель будет выше контрактных обязательств холдинга на год.

«Сила Сибири» является самой крупной системой транспортировки газа на востоке РФ. Ее экспортная производительность — 38 млрд «кубов» голубого топлива в год.