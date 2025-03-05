«Газпром» и «Роснефть» стали одними из лидеров по загрязнению планеты

Около 50% выбросов углекислого газа в мире происходят из-за газа, нефти и угля, которые создают только 36 крупных энергетических компаний мира. В списке лидеров по выбросам есть, в том числе и российские компании, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на доклад Carbon Majors, который провел исследовательский центр InfluenceMap.

Авторы работы подсчитали, какое количество выбросов производится во время сжигания нефти, угля и газа в результате работы 169 наиболее крупных энергокомпаний мира. В 2023 году ими было сгенерировано 33,9 млрд тонн СО2.

На первом месте оказалась саудовская Saudi Aramco (1,66 млрд тонн выбросов СО2 или 4,4% от общего числа). В топ-5 по показателю находится индийская Coal India (3,7% выбросов), CHN Energy из КНР (3,6%), иранская National Iranian Oil Company (2,8%).

Также шестое место с 2,3% мировых выбросов Со2 занял «Газпром» и восьмое место «Роснефть» с 1,9%.