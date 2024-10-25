Газовый завод в Заполярье снизил мощность производства СПГ

сегодня в 22:24

Российский завод «Арктик СПГ-2» прекратил выработку сжиженного природного газа для продажи и перешел в технологический режим, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Издание не приводит официальные данные, но ссылается на некие источники, якобы знакомые с положением дел на предприятии.

Сейчас завод заполнил все предназначенные для хранения СПГ мощности и перешел в технологический режим, сказано в публикации.

Это, по мнению авторов статьи, связано с нехваткой танкеров и отсутствием контрактов на поставку топлива.

Ранее сообщалось, что Евросоюз может ввести новый пакет антироссийских санкций, в частности, предусматриваются меры против сжиженного природного газа. Но против ограничительной меры выступает Венгрия, которая председательствует в ЕС.