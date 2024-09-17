Гавковский: Intel на два года отказалась от строительства заводов в ФРГ и Польше

Крупная компания Intel скорректировала планы по инвестициям в экономику ФРГ и Польши. Она заморозила на два года проекты строительства в обоих государствах заводов полупроводников, об этом в своем аккаунте в соцсети X написал министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский, сообщает РИА Новости .

Политик отметил, что это связано с экономическими проблемами фирмы. При этом на протяжении последних месяцев Intel планировала сделать стратегические инвестиции в полупроводниковую отрасль.

При этом Гавковский сказал, что попросил у ЕС возможность подать заявку на предоставление компании госпомощи. Также в Польше сообщили, что открыты для поддержки инвестиций в свою полупроводниковую отрасль со стороны других стран.

Ранее у Intel обвалились акции. В связи с этим глава компании опубликовал в своем аккаунте в Х притчи из Библии.