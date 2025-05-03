Гашпар: санкции с России могут быть сняты, но не сиюминутно

Санкции с РФ могут снять, но это не случится сиюминутно. Процесс может быть связан с развитием украинского кризиса, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера словацкого парламента Тибора Гашпара.

Все зависит от того, как будет развиваться конфликт. Однако ряд государств ЕС осознает, что экономические ограничения вредят больше им, чем РФ.

Гашпар хочет, чтобы санкции с России сняли. Страна, по его мнению, должна вернуться к партнерству с РФ. Но Словакии в качестве государства ЕС приходится идти на компромиссы по этому вопросу в рамках политического объединения.

Ранее вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сказал, что Братислава добилась возобновления переговоров на уровне Евросоюза о транзите газа через Украину. Ресурс будет поступать в Словакию, а потом в ЕС.