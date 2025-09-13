Гарбузов: предприятия Москвы выпускают уникальную продукцию с городскими сюжетами

Предприятия Москвы производят большое разнообразие тематической и уникальной продукции, созданной специально для жителей и туристов столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что Москва является центром отечественной промышленности. В городе работает свыше 4,5 тыс предприятий, на которых трудятся более 750 тыс. человек — каждый десятый трудоустроенный москвич.

«Заводы выпускают практически все: от продуктов питания и одежды до электроники. Особое место занимает продукция, посвященная достопримечательностям Москвы, которая также отличается высоким качеством, востребованностью на рынке и уникальным дизайном», — рассказал Гарбузов.

Столичная компания «Полет-Хронос» занимается производством часов и иных точных механизмов с 1997 года. Это предприятие считается одним из правопреемников Первого Московского часового завода, основанного в 1930-х годах. Компания выпускает продукцию, которая объединяет традиции отечественного часового дела и актуальные тенденции — в частности, часы с изображениями Спасской башни Московского Кремля и Храма Василия Блаженного.

«Часы с изображениями одних из главных достопримечательностей Москвы введены в постоянную коллекцию завода довольно давно — для гостей столицы и москвичей. Изделия отражают историю города и пользуются большой популярностью у туристов из Китая и Вьетнама», — рассказал заместитель генерального директора Алексей Ткаченко.

Он уточнил, что по заказу клиентов на заводе также выпускают часы с символом города или любым изображением.

Производитель RFID-продукции — группа компаний ISBC — представила праздничные интерактивные открытки, оснащенные NFC-чипом. С их помощью можно оживить послание, записав видео- или голосовое поздравление, дополнив открытку любимым снимком или музыкальной композицией. Это делается через специальное приложение. В ассортименте есть и коллекция, посвященная Москве. Внутри такой открытки содержится ссылка на рандомайзер с увлекательными фактами о столице. К примеру, можно узнать историю создания московского делового центра. Достаточно просто поднести смартфон к открытке.

Производитель одежды и аксессуаров «Radical Chic» выпускает платки и шарфы с уникальными и яркими принтами. Одна из коллекций бренда была создана совместно с Музеями Московского Кремля. На платках изображены Кремль, Соборная площадь, Грановитая палата, Колокольня Ивана Великого, разнообразные орнаменты и звездное небо. Создание коллекции вдохновлено многочисленными историческими легендами и сокровищами, которые хранятся на территории Московского Кремля.

В качестве сладких сувениров востребованы конфеты в красочной упаковке «Москва», а также конфеты «Огни Москвы» и «Столичные», карамель «Москвичка» от кондитерских фабрик холдинга «Объединенные кондитеры». Столичные фабрики «Красный Октябрь», «Кондитерский концерн „Бабаевский“ и „РОТ ФРОНТ“ выпускают около 160 тыс. т сладостей ежегодно. Многие из любимых лакомств созданы под влиянием образа Москвы. Так, любимый вкус конфет и дизайн упаковки передают неповторимую атмосферу столицы — вечерние прогулки по городу и сияющие огни Красной площади.