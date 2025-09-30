Гарбузов: предприятия Москвы расширяют линейку продуктов для удобного перекуса

В столице функционирует свыше 350 предприятий пищевой отрасли, чья продукция поставляется как в сети федерального масштаба, так и в локальные розничные магазины, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

«Благодаря системной поддержке города компании пищевой отрасли не только модернизируют производственные мощности, но и активно работают над расширением ассортимента, уделяя особое внимание качеству, составу и доступности товаров. В период с января по июль 2025 года отгрузка пищевых продуктов выросла на 20,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила больше 388 млрд рублей», — уточнил Гарбузов.

Так, компания «Фуд Рев» представила вкусные новинки, которые удобно взять с собой в качестве перекуса. Среди них — кокосовые и арахисовые батончики с цитрусовыми, специями и пряностями, линейка батончиков в белом шоколаде, а также БАДы на основе батончиков без сахара с содержанием дополнительных источников витаминов и микроэлементов.

Компания ГРАНОЛА.ЛАБ производит полезные гранола-батончики и смеси ручной работы. Они готовятся из отборных цельнозерновых овсяных хлопьев, орехов, сушеных ягод и натуральных подсластителей — меда и кленового сиропа.

Производитель ProBulion предлагает широкую линейку вкусов костного бульона, который можно налить в термос и взять с собой в школу. Богатый аминокислотный состав способствует быстрому восстановлению после нагрузок.

«В этом году мы расширили ассортимент ProBulion и выпустили линейку готовых бульонов с 4 вкусами. Новинка упакована в практичные пакеты по 500 мл. На таком бульоне любой суп готовится не дольше 15 минут», — поделилась основатель бренда Оксана Подгайная.

Еще одно столичное предприятие, Лианозовский молочный комбинат, выпускает широкую линейку натуральной молочной продукции и сока.

Для первого перекуса утром школьник может захватить с собой белый питьевой йогурт, который содержит магний и витамин B6.

В дополнение к полднику компания также предлагает соки без содержания сахара в практичной упаковке объемом 200 мл.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что московские промышленные предприятия принимают активное участие в подготовке города к учебному году. Пищевая отрасль города также заботится о школьниках, предлагая широкий ассортимент полезных перекусов.