Гарбузов: лифты Карачаровского мехзавода вошли в реестр продукции Минпромторга РФ

Так, в реестр российской промышленной продукции министерства промышленности и торговли РФ вошли пассажирские лифты КМЗ грузоподъемностью до 1250 кг и скоростью до 1,6 м/с.

«Промышленные предприятия Москвы ведут работу над разработкой собственных уникальных технологий, осваивают выпуск новых видов продукции и расширяют кооперацию с отечественными поставщиками. Эта работа позволяет столице оставаться ведущим промышленным центром и обеспечить технологический суверенитет региона. На базе Карачаровского механического завода формируется кластер лифтостроения и вертикального транспорта, который позволит увеличить уровень локализации продукции предприятия и станет толчком для создания новых уникальных разработок в отрасли машиностроения и смежных отраслях», — уточнил Гарбузов.

Реестр российской промышленной продукции Минпромторга России открывает для предприятия возможность участия в государственных и корпоративных закупках и позволит КМЗ расширить рынок сбыта продукции, повысить конкурентоспособность и укрепить позиции на внутреннем рынке.

«Мы рассматриваем сертификацию как постоянную работу, позволяющую усилить долгосрочное сотрудничество с крупными девелоперскими компаниями, управляющими организациями, государственными учреждениями и промышленными предприятиями, для которых закупка российского оборудования является обязательным условием, а также возможность укрепить доверие со стороны конечных потребителей», — заключил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.