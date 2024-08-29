FT: китайский юань достиг рекордной доли в операциях за рубежом

Доля юаня в операциях КНР за рубежом достигла рекордного уровня. Этому поспособствовали тесные отношения Китая и России, сообщает ТАСС .

Газета Financial Times отметила, что китайский юань достиг рекордной доли в мировой торговле. В июле использование этой валюты в зарубежных транзакциях достигло 53%. К примеру, в 2021 году доля юаня в них составляла всего 40%.

По данным Financial Times, укреплению юаня на мировой площадке помогло тесное сотрудничество Пекина и Москвы. Кроме того, к расширению использования китайской валюты подтолкнули санкции, введенные США против России. Дружеская связь Китая и РФ помогает «снизить зависимость от американского доллара».

Росту торговых операций с юанем также помогли линии валютного свопа Пекина с Саудовской Аравией, Аргентиной и Монголией. Расчетные банки для китайской валюты появились с 2022 года Казахстане, Пакистане, Бразилии и. т. д.

Ранее стало известно, что Россия и Китай планируют развивать сеть банковских филиалов. Это поможет укрепить инфраструктуру для взаимных расчетов.