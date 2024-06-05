FT: «Газпрому» потребуется свыше 10 лет для восстановления экспорта газа в ЕС

Компания «Газпром», по данным Financial Times, сможет восстановить объемы поставок газа в Европу до уровня начала 2022 года не ранее, чем в 2035 году. К этой дате ежегодные поставки российского холдинга в Евросоюз составят 50-75 млрд кубометров, что, в свою очередь, составляет менее трети от показателей на начало 2022 года, сообщает Газета.ru .

В своей статье FT ссылается на доклад, который, как утверждается, заказало руководство «Газпрома».

Комментируя доклад, старший научный сотрудник вашингтонского института Питерсона Элина Рыбакова заявила, что изложенное в 151-страничном документе — «очень мрачный сценарий» для российского поставщика. По ее мнению, «Газпром» «оказался в тупике» и об этом «прекрасно осведомлены» в компании.

«Главным следствием санкций для „Газпрома“ стало сокращение экспортных объемов, которые не восстановятся до уровня 2020 года минимум до 2035-го», — говорится в докладе.

По словам аналитиков, планы властей России по перенаправлению газового экспорта в Китай отчасти могут компенсировать потерю европейских покупателей. Тем не менее отечественный газопровод «Сила Сибири — 2» способен пропускать в Китай только 50 млрд кубов в год, при том что Поднебесная покупает российское голубое топливо по более низким ценам, чем были для европейцев.