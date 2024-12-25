FT: De Beers не может продать запасы алмазов на 2 млрд долларов

Крупнейший в мире производитель алмазов De Beers Group накопил рекордные запасы драгоценных камней с 2008 года на общую сумму около 2 млрд долларов. Это связано с падением спроса из-за пандемии Covid-19, сообщает РБК .

Как пишет британская газета Financial Times (FT), снижение спроса на алмазы началось во время пандемии. В связи с этим компания была вынуждена сократить добычу примерно на 20% и снизить цены на свою продукцию.

В статье отметили, что также проблемы на рынке алмазов были связаны с планами выделить De Beers в отдельную компанию. В настоящее время она принадлежит горнодобывающей Anglo American.

По словам гендиректора Anglo American Дункана Ванблада, в следующем году ожидается «постепенное возрождение» мирового алмазного рынка.

Ранее агентство АКРА сообщало, что антироссийские санкции в отношении алмазов приведут к финансовым потерям других стран. В первую очередь это касается африканских государств. Сегодня доля российских алмазов на мировом рынке превышает 30%.