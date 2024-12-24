АКРА: от санкций против российских алмазов может пострадать вся Африка

Санкции, принятые в отношении российских алмазов, приведут к финансовым потерям других стран. В первую очередь это касается африканских государств, которые зависят от продажи драгоценных камней, сообщает ТАСС со ссылкой на Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.

По данным АКРА, доля российских алмазов на мировом рынке превышает 30%. Также около 60% доказанных мировых запасов этих драгоценных камней приходится на РФ. Агентство предполагает, что санкции против российской алмазодобывающей отрасли приведут к финансовому краху стран Африки.

В таком случае африканским алмазодобывающим странам придется сертифицировать каждый камень, чтобы подтвердить его географическое происхождение. АКРА считает, что это невыполнимо. Сертификация потребует затрат на логистику, это приведет к существенным издержкам.

В агентстве добавили, что уже в 2025 году на рынке может сформироваться дефицит алмазов. В дальнейшем ситуация может усугубиться.

В начале 2024 года вступили в силу ограничения на импорт российских алмазов и бриллиантов от 1 карата в страны G7 и ограничения на поставки алмазов в ЕС. С 1 сентября их ужесточили.

Из-за антироссийских санкций доходы ЕС от экспорта алмазов упали в 1,5 раза. За первые полгода 2024-го ЕС продал алмазы на сумму всего 3,2 млрд евро.