FT: американская SLB отвергла претензии Конгресса США из-за работы в России

Гендиректор крупнейшей нефтесервисной компании SLB (бывший Schlumberger) Оливье Ле Пеш заявил, что бизнес нефтесервисного гиганта соответствует всем американским санкциям против России, сообщает РБК .

Топ-менеджер подчеркнул, что компания анализирует новые антироссийские ограничения США и уже предприняла достаточные меры для сокращения своего присутствия в стране. Так, были прекращены поставки продукции и технологий с предприятий SLB по всему миру.

«Мы рассматриваем новые санкции, и на данный момент мы считаем, что наши добровольные меры соответствуют новым санкциям», — приводит слова Ле Пеш британская газета Financial Times (FT).

Из материала следует, что SLB продолжает сталкиваться с нарастающим давлением со стороны американского Конгресса. При этом давление значительно усилилось после введения новых санкций, запрещающих компаниям из США оказывать России нефтесервисные услуги.

SLB является одной из немногих американских нефтяных компаний, продолжающих свою деятельность в России после начала украинского конфликта.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что команда будущего президента США Дональда Трампа начала работу над санкционной стратегией в отношении России.