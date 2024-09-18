ФРС США впервые за 4,5 года снизила ставку до 4,75-5%

Федеральная резервная система США (ФРС) на заседании 17–18 сентября впервые с 2020 года снизила учетную ставку на 50 базисных пунктов — до уровня 4,75–5,25% годовых, сообщает РБК .

В пресс-релизе регулятора отмечается, что ставка в США больше года была на максимуме более чем за 20 лет — на уровне 5,25–5,5%. ФРС удерживала ставку на этом уровне с июля прошлого года.

Отмечается, что ФРС обрела бóльшую уверенность в том, что инфляция устойчиво движется к 2%.

Ранее главный аналитик Bitget Research Райан Ли сообщал, что ожидаемое начало смягчения денежно-кредитной политики в США на заседании 17–18 сентября станет главным событием текущей недели. Сам факт снижения ключевой ставки не вызывает у большинства инвесторов никаких сомнений, однако, какой шаг сделает регулятор, остается под вопросом.