Аналитик Ли: рынок напрягся в ожидании заседания ФРС США по ключевой ставке

Ожидаемое начало смягчения денежно-кредитной политики в США на заседании 17–18 сентября станет главным событием текущей недели. Сам факт снижения ключевой ставки не вызывает у большинства инвесторов никаких сомнений, однако, какой шаг сделает регулятор, остается под вопросом, сообщил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

В августе общий индекс потребительских цен в США замедлился до 2,5% в годовом исчислении, установив новый минимум за год и оправдав ожидания, отмечает он. Но Федеральная резервная система больше сосредоточена на базовой инфляции, чем на индексе потребительских цен, а базовая инфляция ускорилась с 0,2% в июле до 0,3% в августе в месячном исчислении, что отражает давление на домохозяйства со стороны расходов на жилье и транспорт, констатирует эксперт.

«Если сам факт снижения ключевой ставки, согласно консенсусу на рынке, не вызывает у подавляющего числа инвесторов никаких сомнений, то шаг этого снижения остается под вопросом», — говорит Ли.

По данным CME FedWatch, снижение на 50 п. п. сейчас считается наиболее вероятным — такого шага ожидают 63% респондентов, тогда как снижения на 25 п. п. ожидают 37%. При этом еще неделю назад распределение сил было прямо противоположным: снижения на 50 п. п. ожидали 30% респондентов, а 70% полагали, что ФРС понизит ключевую ставку на 25 п. п.

При этом инвесторы прогнозируют в целом меньшее снижение ставок, чем ожидалось до публикации данных в августе, тем самым ограничивая краткосрочный оптимизм рынка, отмечает аналитик.

На фоне публикации данных по инфляции доходность казначейских облигаций США снизилась. Доходность 2-летних казначейских облигаций опустилась до 3,559%, самого низкого показателя с начала сентября 2022 года, а доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 3,967%.

«Рынок продолжит находиться в напряжении в преддверии заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Повышенная нервозность объясняется тем, что рынок не уверен в том, насколько значительным будет сокращение стоимости заимствований», — считает Ли.

По его мнению, неделя, следующая после заседания ФРС, покажет, приведет ли снижение ставок к более устойчивому притоку капитала на криптовалютный рынок.