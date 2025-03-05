Фризоны ОАЭ привлекают все больше предпринимателей

Как отмечают специалисты группы компаний SAG, фризоны ОАЭ продолжают привлекать все больше предпринимателей, желающих вести международный бизнес с нулевыми налогами, полной конфиденциальностью и 100% иностранным владением.

Эксперты отмечают, что бизнесменов привлекает 100% иностранное владение, в отличие от Mainland-компаний, здесь не требуется местный партнёр; освобождение от ряда налогов; возможность работать без офиса (в некоторых Free Zones); лёгкое открытие банковского счёта.

Тем не менее, юристы отмечают, что сбор пакета документов и прохождение этапов регистрации компании во фризонах ОАЭ могут требовать квалифицированной помощи.

Юристы группы компаний SAG (представительство в Москве — ИП Назаркин С. В. ИНН 772873042915, ОГРНИП: 321774600143697) осуществляют комплексные услуги регистрации компаний во фризонах ОАЭ с открытием корпоративных счетов в банках Объединенных Арабских Эмиратов под ключ, а также последующим бухгалтерским сопровождением.

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