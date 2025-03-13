France Info: Нацсобрание Франции приняло резолюцию о конфискации активов РФ

Национальное собрание Франции приняло резолюцию о помощи Украине, в которой призвало конфисковать активы РФ и передать их Киеву. В документе еще призывают страны ЕС и НАТО наращивать политическую и военную поддержку Украины, а также поддержать процедуру вступления государства в Евросоюз, сообщает газета «Известия» со ссылкой на материал радио France Info.

Кроме того, в документе предлагается властям Франции и партнерам в ЕС рассмотреть вопрос размещения европейских миротворцев на Украине. При этом резолюция — символический документ. Выполнять ее положения никто не обязан.

Парламентарии партий «Национальное объединение» и «Непокоренная Франция» высказались против идеи отъема активов РФ.

Ранее сообщалось, что Париж пока не поддерживает идею отобрать замороженные активы РФ. Но поиск таких возможностей не прекращается.