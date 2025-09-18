Форму для русских бойцов будут шить исключительно на территории РФ

сегодня в 17:39

Военную форму для ВС РФ с 2026 г будут производить исключительно внутри страны

В соответствии с президентским указом Владимира Путина, начиная с 2026 года, изготовление военной формы для российских военнослужащих будет осуществляться исключительно отечественными организациями на территории РФ, сообщает «Царьград» .

К 2027 году предусмотрен также переход на производство формы из российских тканей и трикотажных полотен.

В указе подчеркивается, что данное требование относится к закупкам вещевого имущества для нужд армии в рамках государственного оборонного заказа и системы госзакупок.

Президент распорядился, чтобы правительство, Минобороны и Минпромторг предприняли дополнительные меры для обеспечения поставок с 2026 года исключительно российскими производителями, а через год — полного отказа от использования импортных материалов.

Подобные действия ориентированы на достижение полной независимости от импорта в области обеспечения армии обмундированием.