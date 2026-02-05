Формат устарел: россиянам пообещали закрытие 10% ТЦ в ближайшие годы

Ранее СМИ сообщали, что магазины одежды и обуви продолжают массово закрываться в российских ТЦ. Согласно итогам прошлого года, доля занимаемых ими площадей снизилась на 10–15%.

Эксперт подчеркнул, что fashion-отделы перестают приносить доход ТЦ. В условиях жесткой конкуренции им необходимо искать новые источники прибыли, переориентируясь на рестораны и организацию досуга.

«Мы видим закономерный итог развития маркетплейсов. Их обороты за последние 5 лет выросли в 10 раз. Им не надо платить за аренду, они делают большие скидки, поэтому конкурировать с ними бесполезно», — рассказал Шакилов в интервью Национальной службе новостей. Национальной службе новостей Национальной службе новостей

Президент Союза торговых центров добавил, что 10% ТЦ на протяжении ближайших 2-3 лет закроются или перепрофилируются в досугово-развлекательные центры. Останутся только самые успешные.

Ранее стало известно, что эксперты проверили 1,3 тыс. пар кроссовок Nike и Adidas в ТЦ Москвы, Петербурга, Калининграда, Челябинска и Севастополя. Среди исследуемых товаров не нашлось ни одного оригинала — вся обувь оказалась подделкой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.