ФНС усиливает контроль за неработающими трудоспособными москвичами

Руководитель столичного управления ФНС России Марина Третьякова заявила о введении постоянного контроля за трудоспособными неработающими москвичами, которые не предоставляют сведения о своих доходах, сообщает ТАСС .

На заседании коллегии ведомства она подчеркнула актуальность проблемы нелегальных трудовых отношений и связанных с ними рисков для рынка труда и бюджетных поступлений.

В налоговой службе отметили, что в 2025 году уже были инициированы соответствующие мероприятия в отношении данной категории граждан. По словам представителей ФНС, такие меры направлены против использования схем уклонения от налогов через сокрытие источников доходов.

