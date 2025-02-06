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Финская Tikkurila продала все свои заводы в Петербурге

Сделка была завершена 5 февраля. С этого времени владельцем ООО «Тиккурила», которое управляет двумя крупными лакокрасочными заводами в Санкт-Петербурге, стало АО «Смартбизнесгрупп».

Ранее ООО принадлежало Tikkurila Oyj. «Тиккурила» управляла бизнесом финской компании в России. Ни Tikkurila Oyj, ни «Смартбизнесгрупп» пока что не выступили с официальными заявлениями о сделке.

Также 5 февраля в ООО «Тиккурила» был назначен новый гендиректор — им стал Александр Суднев. До этого компанией чуть больше года руководил Александр Соседкин.

«Смартбизнесгрупп» занимается производством изделий из бетона. Компания была зарегистрирована в сентябре 2024 года.

Ранее стало известно, что продукция Tikkurila будет реализовываться в РФ под новым брендом Tikkivala. Переименование произойдет с первого квартала 2025 года.