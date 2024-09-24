Теперь Tikkivala: бренд Tikkurila меняет название в России

Продукция Tikkurila с 2025 года будет продаваться в РФ под брендом Tikkivala

Продукция Tikkurila, которая производится на заводах ООО «Тиккурила» в Санкт-Петербурге, теперь будет реализовываться в РФ под новым брендом Tikkivala. Переименование произойдет с первого квартала 2025 года, сообщает РИА Новости .

Как уточнили в компании, ребрендинг станет стимулом для эффективного операционного управления портфелем в стране.

«В названии нового бренда мы сохранили преемственность с брендом Tikkurila, чтобы потребители быстро и легко узнавали популярные продукты», — пояснили в ООО «Тиккурила».

Под брендом Tikkivala будет выпускаться весь ассортимента товаров производства. Лакокрасочную продукцию изготавливают на двух заводах в Петербурге.

При этом названия популярных у покупателей красок (Harmony Velure, Euro Power 7 и т. д.) останутся без изменений. Состав, характеристики и цена продукции также не изменятся. А вот логотип будет новый. Первые партии обновленного товара появятся в магазинах в первом квартале будущего года.