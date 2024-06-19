Финская компания обеспечит ураном нужды европейских АЭС
Финляндия впервые в Евросоюзе начала добывать уран
Финляндия впервые в Евросоюзе начала добывать уран до 200 тонн в год, пишет ТАСС.
Финская компания Terrafame получила специальную лицензию на добычу этого ископаемого.
Далее финский уран отправят за пределы страны для переработки и использовании на АЭС, указано в статье.
Планируется добывать около 200 тонн редкоземельного металла в год.
Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете поставок ядерного топлива в страну из России до 2040 года.