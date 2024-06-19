Финская компания обеспечит ураном нужды европейских АЭС

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Финляндия впервые в Евросоюзе начала добывать уран

Финляндия впервые в Евросоюзе начала добывать уран до 200 тонн в год, пишет ТАСС.

Финская компания Terrafame получила специальную лицензию на добычу этого ископаемого.

Далее финский уран отправят за пределы страны для переработки и использовании на АЭС, указано в статье.

Планируется добывать около 200 тонн редкоземельного металла в год.

Ранее президент США Джо Байден подписал закон о запрете поставок ядерного топлива в страну из России до 2040 года.