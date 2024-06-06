сегодня в 13:21

В США идет подготовка к всеобъемлющему эмбарго на торговлю с РФ

Заместитель помощника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх отметил, что Белом доме признали возможным полный запрет на российский экспорт. По его словам, идея не является «блестящей», но она вполне логична, сообщает РИА Новости.

По словам Сингха, РФ трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины. Запад должен заняться активацией усилий по предотвращению обхода санкций.

Американским компаниям важно следить за тем, чтобы их продукция не оказывала невольного содействия Кремлю, добавил он.

Соединенным Штатам все также нужны обогащенный уран, палладий и минеральные удобрения из РФ. В прошлом году жители Америки заплатила за это 4 млрд долларов.

До этого президент США Джо Байден подписал закон о запрете поставок ядерного топлива до 2040 года. Эмбарго вступит в силу в 2028 году.

В России готовы к такому сценарию и уже занимаются поиском новых рынков.