После того как финские власти ограничили пересечение границы с Россией, уровень безработицы в Иматре, ранее востребованном у российских туристов городе, достиг 15%, превысив общегосударственный показатель. Большое число торговых точек прекратили свою деятельность, а местные предприятия вынуждены увольнять сотрудников. Каждый день Южная Карелия теряет огромные суммы, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Отсутствие российских туристов ощутимо сказывается на экономике города, ежедневные убытки областного бюджета достигают 1 млн евро. В Иматре с населением в 25 тыс. человек уровень безработицы составляет 15%, в то время как в среднем по стране этот показатель находится на уровне 9,1%. Южная Карелия, в которую входит город, также лидирует по темпам роста безработицы среди молодого населения.

Жители города задаются вопросом о необходимости разработки плана действий на случай мирного разрешения украинского кризиса, а также определения условий и сроков возобновления работы границы. Однако они осознают, что открытое обсуждение этих вопросов в текущей политической обстановке затруднено из-за позиции национальных лидеров.

Вместо этого руководитель направления маркетинга и туризма в городской администрации Якко Яппинен разрабатывает новую стратегию развития города, направленную на компенсацию ущерба, нанесенного прекращением туристического обмена с Россией.

Согласно его заявлениям, городские власти намерены привлекать туристов из других стран, делая акцент на природной красоте региона и возможностях для велосипедного спорта. Кроме того, рассматривается возможность вхождения города в состав новой особой экономической зоны и переориентации экономики на экологически чистые источники энергии и производство аккумуляторных батарей.

