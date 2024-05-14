Финразведка заявила о большом количестве сомнительных сделок в сфере ОПК

В Росфинмониторинге рассказали, что в 2023 году правоохранители получили более 2 тысяч материалов о нарушениях в сделках в сфере ОПК. Финразведка расторгла контрактов на 6 млрд рублей, сообщает РБК .

По сравнению с 2022 годом количество материалов с нарушениями выросло в четыре раза. Данная информация касалась более 50 тысяч компаний. Все это привело к возбуждению 180 уголовных дел.

Также в шесть раз выросла и сумма контрактов — в 2023 году расторгнуто сделок на 6 млрд рублей, а в 2022 году — всего на 890 млн рублей. Материалы стали подспорьем для проверки прокурорами финансовых операций на более чем 60 млрд рублей.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор двум коммерсантам, которые похитили 550 млн рублей у оборонного предприятия в рамках реализации федеральной целевой программы.