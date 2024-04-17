В Москве коммерсанты похитили 550 млн руб, выделенные на ремонт предприятия ОПК

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес обвинительный приговор двум коммерсантам, которые похитили 550 млн рублей у оборонного предприятия в рамках реализации федеральной целевой программы, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

Гендиректор АО «Практика Безопасности» и руководитель ООО «Холдинг Прогресс» получили из федерального бюджета 550 млн рублей, которые должны были потратить на реконструкцию производственных мощностей одного из оборонных предприятий в Московском регионе, но этого так и не произошло.

Коммерсанты подделали документы о покупке и поставке стройматериалов для проведения работ на предприятии и сообщили об этом в казначейство Москвы. Позднее в отношении мужчин возбудили уголовное дело за мошенничество.

По решению суда гендиректор «Практики Безопасности» проведет в колонии общего режима 6 лет, а руководитель «Холдинга Прогресс» будет отбывать условное наказание в виде 4 лет с испытательным сроком в 4 года. Приговор вступил в законную силу.