Финразведка и Центробанк начали тест сервиса «Знай своего криптоклиента»

Банк России, Росфинмониторинг, а также пять крупных банков в стране начали тестировать новый сервис «Знай своего криптоклиента», позволяющий раскрывать связи между операциями клиентов с криптовалютой и обычными деньгами, сообщает РБК .

«Задача, которая стоит перед нами, — это выявление связи между фиатными и криптооперациями. У кредитных организаций на текущий момент есть все возможности для работы с фиатом, но криптовалютные транзакции сейчас все равно рассматриваются отдельно», — сказал директор по управлению портфелем проектов «Иннотеха» (техпартнер создания платформы «Прозрачный блокчейн») Илья Бушмелев.

Он уточнил, что существует большое число инструментов, которые помогают наблюдать за криптооперациями. Среди них и «Прозрачный блокчейн». Проект сделан на базе Росфинмониторинга.

По его словам, в этом проекте принимают участие пять крупных отечественных банков. Тест планируется вести до конца весны, но его могут продлить на неопределенный срок. Решение будут принимать в зависимости от полученных результатов.

С июля 2022 года в РФ работает платформа Центробанка «Знай своего клиента». С помощью нее проводится анализ финтранзакций юрлиц, которые разделяют на три группы риска с точки зрения причастности к проведению сомнительных операций.