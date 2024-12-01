Финансовый аналитик рассказал, что ждет рубль в декабре

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил, что прошедшая неделя стала периодом значительной волатильности для российской валюты на фоне геополитических и экономических вызовов, сообщает «Прайм» .

«Несмотря на попытки регуляторов стабилизировать ситуацию, рубль продолжает испытывать серьезное давление», — сказал Антонов.

Он подчеркнул, что среди основных угроз можно выделить санкционные меры, напряженность в геополитической обстановке и структурные проблемы в экономике России. Участники рынка с тревогой следят за тем, как будет действовать ЦБ, особенно в свете возможного повышения ключевой ставки в декабре.

Эксперт отметил, что в течение следующей недели курс доллара будет варьироваться в пределах от 105 до 115 рублей. Есть вероятность, что курс может достичь 111–113 рублей. Это может стать сигналом для регулятора о необходимости принятия дополнительных мер по стабилизации ситуации.

Антонов добавил, что курс европейской валюты будет колебаться в пределах от 110 до 118 рублей. Важными отметками для курса станут значения 110 и 116 рублей, где может произойти коррекция. Курс юаня останется в диапазоне от 14 до 15 рублей.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что курс доллара больше не достигнет двузначных значений. По его мнению, изменение ключевой процентной ставки не окажет влияния на курс рубля.