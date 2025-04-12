Финансовый аналитик назвал самые рискованные виды вложений

«Самые рискованные — это пирамиды, которые маскируются под добропорядочные инвестиционные проекты. Там обязательно обещают большие деньги», — объяснил Беляев.

Эксперт подчеркнул, что распознать пирамиды крайне сложно из-за их маскировки. При этом лишь в пирамидах предлагают доход, который значительно превышает средний в стране и на рынке.

Кроме того, финансовый аналитик посоветовал россиянам с осторожностью относиться к рынку Форекс из-за высокого риска и низкой предсказуемости. Также высокорискованными инвестициями является рынок криптовалют, заключил Беляев.

Ранее экономист Максим Чирков назвал несколько способов заранее обеспечить себе высокую пенсию. По его словам, При выборе стратегии инвестирования пенсионных накоплений лучше учитывать все риски.