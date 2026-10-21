Финансовая подушка или вуз: на что россияне копят своим детям

Почти каждый второй россиянин (41%) планирует накопить на будущее своих детей, причем самая популярная стратегия — финансовая подушка для старта самостоятельной жизни (33%), а каждый четвертый (27%) активно копит на поступление ребенка в престижный вуз, сообщили РИАМО в аналитическом центре ГК «Гранель».

Родители в России все чаще задумываются о финансовом будущем своих детей. По данным исследования аналитического центра ГК «Гранель», 41% россиян планирует накопить на будущее ребенка. Еще 39% опрошенных готовы поддерживать детей при необходимости, однако отдельных накоплений с этой целью не делают. Совсем не планирует помогать материально после совершеннолетия только 20% респондентов.

Большинство тех, кто формирует накопления, — 73% — планируют передать детям готовые финансовые активы, которыми они смогут распоряжаться после совершеннолетия. При этом каждый четвертый россиянин (27%) считает образование лучшим инструментом для формирования стартового капитала и активно копит на поступление ребенка в престижный вуз.

Наиболее популярная форма материальной помощи — финансовая подушка для старта самостоятельной взрослой жизни: такой стратегии придерживается каждый третий опрошенный (33%). Почти столько же респондентов (29%) планируют приобрести квартиру за наличные либо помочь с первоначальным взносом. А вот инвестировать деньги в инструменты с высокой доходностью и высоким риском готовы только 12% респондентов.

«Наиболее популярная форма материальной помощи — финансовая подушка, чтобы начать самостоятельную взрослую жизнь. Такой стратегии придерживается каждый третий опрошенный», — комментирует руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

По словам эксперта, чтобы финансовая подушка стала надежной опорой, нужно заранее дать ребенку «удочку» — научить грамотно обращаться с деньгами. Дети копируют финансовые привычки родителей, поэтому совместное обсуждение семейного бюджета, планирование крупных трат и ведение карманных денег поможет сформировать у ребенка здоровое отношение к финансам.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.