Финансист спрогнозировал, насколько подорожает доллар в 2025 году

Финансист Кричевский: доллар может подорожать до 110 руб в 2025 году

Финансовый эксперт Алексей Кричевский заявил, что в 2025 году доллар может стоить порядка 110 рублей. По его словам, валюту можно приобрести в качестве средства сохранения своего капитала, сообщает «Российская газета» .

По словам эксперта, не исключено, что на заседании ЦБ в декабре ключевую ставку вновь поднимут. Кричевский назвал способы, как благодаря этому можно приумножить свой капитал.

Так, например, можно воспользоваться банковским вкладом. Кричевский отметил, что при ставке в 20% годовых на 500 тыс. руб. человек получит 100 тыс. дохода за год. Однако необходимо учитывать налог на вклады.

Также, по мнению эксперта, есть возможность заработать на облигациях. Если рассматривать корпоративные ценные бумаги, то необходимо выбирать компании с госучастием и хорошей чистой прибылью.

«Те же 20+ годовых при покупке ОФЗ получить мы сможем, но здесь точно нельзя забывать про НДФЛ», — отметил эксперт.

Еще Кричевский добавил, что можно хранить валюту, так как доллар может подорожать до 110 руб. в 2025 году. При этом она будет не средством приумножения капитала, а только поможет сохранить сбережения.

Ранее стало известно, что Россия инвестировала в сентябре 25 млн долларов в американские облигации. Это на 1 млн больше по сравнению с предыдущим месяцем.