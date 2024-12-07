Финансист предупредил россиян об опасности ложных новогодних вкладов

В этом году период новогодних предложений совпал с повышением ключевой ставки. Также отмечается рост популярности вкладов. По словам эксперта, многие банки повышают ставки вслед за регулятором и называют это новогодней акцией.

Хуже всего, когда под видом таких продуктов предлагают комбинированные вклады, связанные с инвестпродуктами или страхованием. Доход по ним не гарантирован, отмечает эксперт.

Он призвал осторожнее относиться к заманчивым предложениям.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что россияне стали избавляться от «матрасно-подушечных» денег в пользу депозитов. Сокращение сбережений, которые россияне хранят дома, составило 20% за последние полгода. По словам руководителя кредитной организации, сейчас в РФ наблюдаются рекордно низкие запасы «матрасных» денег.