Финансист озвучил прогноз курсов доллара, евро и юаня на следующую неделю

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что на следующей неделе доллар будет стоить 80,5-81,5 рубля, евро — 91-91,5 рубля, юань — 11,25 рубля, сообщает Газета.ru .

«Базово в первую летнюю неделю можно ждать небольшое ослабление рубля на фоне завершения налогового периода мая. Быстрой девальвации при сохраняющемся балансе импорта и экспорта ждать не приходится, тем не менее импортеры могут постепенно начать сезонное оживление, а объемы экспортной выручки — сокращаться из-за спада нефтяных цен во второй половине весны. Поддержать валютный спрос может начало сезона летних отпусков», — отметил эксперт.

По мнению Шепелева, главным событием предстоящей недели станет заседание Центробанка, посвященное ключевой ставке. Оно состоится 6 июня. Специалист предположил, что вероятность снижения ключевой ставки достаточно высока. По его прогнозам, регулятор снизит ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 20%. Финансист подчеркнул, что чем значительнее будет снижение, тем сильнее будет оказываться давление на рубль в течение летних месяцев.

28 мая курс доллара превышал 79 рублей, курс евро — 90 рублей, а юань был выше 11 рублей. В пятницу валюты значительно подешевели.