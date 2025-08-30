Финансист Хачатурян рекомендовал перевести деньги на краткосрочные вклады

Доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян считает, что при снижении ключевой ставки, которое ожидается в стране в ближайшие месяцы, можно заработать на вкладах и на других инструментах, сообщает агентство «Прайм» .

ЦБ РФ с июня постепенно уменьшает ключевую ставку. При этом эксперты не исключают, что на заседании в сентябре она будет еще понижена сразу на 2 процентных пункта. К концу года этот показатель может достигнуть 14-16%.

В данной ситуации Хачатурян предлагает вкладчикам обратить внимание на некоторые виды сбережения дохода.

Например, краткосрочные вклады со сроком от 3 до 8-9 месяцев. На них на ближайшую перспективу банки сосредоточат основные предложения по конкурентным ставкам, они могут быть на 1-2% выше текущего показателя ключевой ставки в РФ.

Также можно воспользоваться вложениями в ценные бумаги (акции или облигации). Хотя отечественный фондовый рынок показывает значительную волатильность, но вложения в его инструменты могут принести доход, сравнимый с доходом по вкладам, считает финансист. Если это будут значительные объемы вложений, то можно ждать и сильно превосходящего дохода, если сравнивать с показателями вкладов.

Еще есть программа долгосрочных сбережений. Формирование будущей пенсии — перспективное направление сохранения и приумножения капитала.

«Но данный продукт (программа долгосрочных сбережений — ред.) подходит не всем. Интереснее всего он для молодых людей в возрасте от 23 лет, только начинающих свою трудовую деятельность, а также работающих граждан в возрасте от 27 до 55 лет», — пояснил Хачатурян.