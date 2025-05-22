Финансирование производства самолетов в России могут сократить на 22%

В действующем бюджете планировалось, что федеральный проект «Производство самолетов и вертолетов» получит 101,2 млрд рублей, а по факту — на 22,4 млрд рублей меньшей. Сокращение государственных расходов в первую очередь коснется субсидий на покупку и эксплуатацию воздушных судов, сообщает «Коммерсант» .

Финансирование производства самолетов и вертолетов из бюджета в этом году составит 78,8 млрд рублей. Из заключения комитета по промышленности Госдумы следует, что его урежут на 22%. Сам документ рассмотрят 28 мая.

Сокращения в основном коснутся субсидий лизинговым компаниям на возмещение затрат по кредитам на закупку воздушных судов, а также авиакомпаниям на компенсацию обслуживания. В общей сумме речь идет о сокращении на 8,5 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в Белоруссии запустили производство электромобилей. Их выпускают на заводе «Белджи» совместно с китайскими партнерами.