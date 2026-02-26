Фермеры Ямала в 2026 году смогут рассчитывать на гранты

Власти Ямала готовят программу финансовой помощи фермерам. Предприниматели смогут получить деньги на развитие своего бизнеса, включая выращивание растений в теплицах. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона, пишет «Север-Пресс» .

В настоящее время разрабатываются правила выдачи денег и расписание конкурсов на 2026 год. Фермеры смогут получить от 3 до 30 миллионов рублей. Эти деньги разрешат потратить на покупку сельскохозяйственных земель, строительство или ремонт зданий, приобретение техники. Также грант можно использовать для частичного возврата кредита.

Предприниматели Ямала успешно развивают цветочный бизнес, несмотря на северный климат. Власти поддерживают такие производства в регионе.

В Надыме местные бизнесмены к весне подготовили 70 тысяч тюльпанов. Свои теплицы они открыли более семи лет назад. За годы работы количество сортов увеличилось с 12 до 43 — луковицы закупают в Голландии. Среди ассортимента есть пионовидные тюльпаны, гладкие и необычный сорт под названием Ice Cream.

Еще больший урожай собрали в Ноябрьске. Садовый центр города подготовил к 8 Марта 270 тысяч тюльпанов и 30 тысяч других растений в горшках. Кроме тюльпанов, здесь выращивают гиацинты, нарциссы, ирисы, примулы, виолу и крокусы — все эти цветы относятся к первоцветам. Продукция из теплиц Ноябрьска поступит в торговые точки не только своего города, но и других населенных пунктов: Губкинского, Муравленко, Ханымея и Тарко-Сале.

