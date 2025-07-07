Фермерам Подмосковья могут расширить перечень мер поддержки

В минувшую пятницу исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, президент ТПП Московской области Денис Французов и руководитель общественной приемной бизнес-омбудсмена в Королеве Людмила Козлова посетили фермерское хозяйство, расположенное в деревне Данилово городского округа Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей Подмосковья.

В рамках визита гости ознакомились с производственным процессом предприятия, включая площадки по содержанию крупного рогатого скота и сыроварню. Хозяйство, организованное предпринимателем Сергеем Ляшенко, специализируется на выпуске фермерской молочной продукции и насчитывает порядка тысячи голов скота, включая коз и племенных коров. Производственные мощности позволяют выпускать более 40 видов продукции — от йогуртов до авторских сыров.

Основной темой обсуждения стали меры поддержки агробизнеса и кадровое обеспечение отрасли. На предприятии, которое продемонстрировало высокий уровень организации и модернизации сельскохозяйственного производства, Наталья Чудакова отметила важность поддержки таких хозяйствующих субъектов, сохраняющих сельские территории и создающих рабочие места.

По словам бизнес-омбудсмена, поводом для системной работы над улучшением законодательства в этой сфере стал форум предпринимателей отдаленных территорий, проведенный в Лотошино в 2024 году. Именно тогда фермеры обратили внимание на ограниченный доступ к мерам поддержки и неучет особенностей фермерских хозяйств в нормативных актах.

«Проект закона подготовлен по итогам целой серии обсуждений на экспертных площадках, инициированных Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Московской области. В рамках работы над документом вырабатывались предложения по уточнению критериев понятия „фермер“ и отнесению хозяйствующих субъектов к категории фермерских и личных подсобных хозяйств. Также предлагалось распространить на них меры поддержки, которые ранее действовали только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», — отметила Наталья Чудакова.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 19 регионального закона № 95/2010-ОЗ «О развитии предпринимательской деятельности в Московской области». Теперь предлагается официально закрепить право на получение финансовой, имущественной, консультационной и иной поддержки для крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе созданных без образования юридического лица; граждан, ведущих личное подсобное хозяйство; сельхозкооперативов различных видов, созданных в соответствии с федеральным законом.

Комитет Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству поддержал инициативу и внес ее на рассмотрение регионального парламента.

И.о. Уполномоченного выразила надежду, что принятие законопроекта позволит существенно повысить доступ фермеров и владельцев подсобных хозяйств к действующим мерам поддержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что за последние 10 лет Московская область активно развивалась в сыроварении и сумела в 3 раза нарастить производство — до 154 тыс. тонн в год.

«С 2021 года Подмосковье — лидер по России. Только за 9 месяцев 2024 года мы произвели 129,5 тыс. тонн сыра. Мы также на 1 месте по экспорту сыра — 17,5 тыс. тонн за прошлый год: плавленые сыры, молодые сыры, голубые сыры, творог. Экспортируем продукцию в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию», — рассказал Воробьев.