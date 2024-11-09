«Фейк от Урсулы»: Захарова высказалась о замене российского СПГ американским

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о замене сжиженного природного газа (СПГ) из России на американский является ничем иным, как «чистой воды популизмом» и очередным фейком, такое мнение в личном Telegram-канале высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Глава Еврокомиссии предложила избранному президенту США Дональду Трампу заменить СПГ из России на СПГ из США, обосновав это якобы сниженной ценой, что, в свою очередь, отразится на цене энергоносителей. Захарова отреагировала на высказывание Урсулы фон дер Ляйен напоминанием, что истории неизвестны примеры, когда США продавали бы СПГ по каким-то особенным ценам, не привязанным к рынку.

«Примеров, когда американские поставщики поставляли бы энергоносители на рынок по каким-либо специальным ценам, мы не знаем. Потребители покупают СПГ по рыночным ценам, и поставки российской или американской продукции тут не исключение. Фиксируем очередной фейк от Урсулы», — написала Захарова.

Захарова считает, что заявление главы Еврокомиссии является просто популизмом, так как Европа ищет краткосрочные объемы газа в связи с планами в будущем в целом сократить потребление этого ресурса.