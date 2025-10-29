Федеральный комитет по операциям понизил ключевую ставку на 25 пунктов

сегодня в 22:14

ФРС США впервые за год снизила процентную ставку

Федеральная резервная система США приняла ожидаемое рынками решение о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов до диапазона 3,75-4% годовых, сообщает «Интерфакс» .

Это первое снижение стоимости заимствований с декабря, которое происходит на фоне замедления экономического роста и повышения уровня безработицы.

В заявлении FOMC отмечается, что инфляция сохраняется выше целевого показателя в 2%, однако комитет демонстрирует готовность поддерживать экономику в условиях нарастающих рисков. Решение сопровождается завершением программы сокращения баланса ФРС, которая официально прекращается с 1 декабря.

Заседание проходило в условиях правительственного шатдауна, ограничивающего доступ к полному массиву статистических данных. Разногласия внутри комитета проявились в том, что один из членов совета управляющих выступал за более агрессивное снижение ставки на 50 пунктов, а представитель ФРБ Канзас-Сити голосовал за сохранение текущего уровня.

Финансовые рынки отреагировали сдержанно: основные фондовые индексы демонстрируют рост в пределах 0,6%, а курс евро к доллару сохраняет стабильность.